История и традиции 12 июня

Россияне готовятся 12 июня отметить День России, который стал красной датой календаря 28 лет назад. В нынешнем году из-за эпидемии коронавируса праздник пройдет в нетрадиционном ключе.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ДНЯ РОССИИ

Праздник День России появился после распада СССР. Он был установлен 12 июня, поскольку в этот день в 1990-ом первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Ранее аналогичные документы были приняты другими советскими республиками, которые строили планы на отделение от СССР.

Спустя два месяца случился Августовский путч. Тогда Госкомитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался отстранить от власти первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и остановить развал страны. Планы путчистов провалились. Зато 8 декабря в Беловежской пуще были подписаны соглашения между тремя руководителями трех республик – РСФСР, УССР и БССР (Борис Ельцин, Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич), которые окончательно уничтожили Советский Союз.

Спустя год 12 июня 1991-го в России впервые всенародно избран президент. Им стал Борис Ельцин.

Официально выходным и праздничным днем 12 июня узаконили в 1992 году, причем сначала праздник носил тяжелое и трудно запоминаемое название – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Потом для краткости его стали величать День независимости. Как отмечает агентство ФАН, тогда россиян начали задаваться вопросом, от кого и чего Россия получила независимость. Это при том, что РФ является правопреемницей СССР.

Этот казус Ельцин в своем телеобращении 12 июня 1998 г. предложил исправить, переименовав праздник в День России. Однако официально данное название было закреплено лишь в 2002-ом с принятием нового Трудового кодекса.

В этот день россияне, как правило, массово гуляют, проводятся фестивали под открытым небом, а также шествия, часто с политическим уклоном под государственными символами и символикой политдвижений и партий. Кроме того, президент страны в Кремле вручает государственные награды.



КАК ОТДЫХАЕМ

В июне 2020 г. страну ждут две короткие рабочие недели. Первая связана с Днем России – выходные с 12 по 14 июня. Вторая – из-за перенесенного с 9 мая на 24 июня Парада Победы в честь 75-летнего юбилея разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков.

КАК ПРОЙДЕТ ДЕНЬ РОССИИ В 2020 ГОДУ

Все коррективы внесены из-за пандемии. Несмотря на снятие в ряде регионов страны жестких карантинных ограничений, от массовых мероприятий решено отказаться, праздник уйдет в онлайн – десятки патриотических флешмобов и акций состоятся в соцсетях, пишет агентство.

Между тем, глава государства Владимир Путин проведет в Кремле церемонию награждения Героев Труда. Об этом сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

