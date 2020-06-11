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Суд арестовал Павла Смирнова, директора ТЭЦ в Норильске, где в конце марта разлилось дизельное топливо, до 31 июля. Об этом сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
Как пишет РИА "Новости", ранее Смирнова, а также двух других сотрудников ТЭЦ задержали за то, что безопасность при эксплуатации промышленного объекта второй категории не была обеспечена, а в результате пострадала окружающая среда.
Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норильского никеля" – Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), – произошла 29 мая. Тогда на поверхность вылились тонные нефтепродуктов.
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