Руководитель станции проведет в СИЗО почти два месяца

Суд арестовал Павла Смирнова, директора ТЭЦ в Норильске, где в конце марта разлилось дизельное топливо, до 31 июля. Об этом сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

Как пишет РИА "Новости", ранее Смирнова, а также двух других сотрудников ТЭЦ задержали за то, что безопасность при эксплуатации промышленного объекта второй категории не была обеспечена, а в результате пострадала окружающая среда.

Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норильского никеля" – Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), – произошла 29 мая. Тогда на поверхность вылились тонные нефтепродуктов.