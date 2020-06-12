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В России появилось самое большое граффити в мире

Рисунок мастера посвятили национальному празднику

На Саяно-Шушнской АЭФ появилось самое большое граффити в мире. Изображение мастера посвятили национальному празднику – Дню России. 

На стене появилась надпись с названием нашей страны. Для того, чтобы осуществить настолько масштабный проект, потребовалось привлечь к работе 15 художников. 

Специалисты потратили на изображение 1000 банок краски. Рисунок создавали, используя два подъемных крана. Длинна работы составила 570 метров, высота – 52, уточняет телеграм-канал "Мash". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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