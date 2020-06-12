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На Саяно-Шушнской АЭФ появилось самое большое граффити в мире. Изображение мастера посвятили национальному празднику – Дню России.
На стене появилась надпись с названием нашей страны. Для того, чтобы осуществить настолько масштабный проект, потребовалось привлечь к работе 15 художников.
Специалисты потратили на изображение 1000 банок краски. Рисунок создавали, используя два подъемных крана. Длинна работы составила 570 метров, высота – 52, уточняет телеграм-канал "Мash".
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