Рисунок мастера посвятили национальному празднику

На Саяно-Шушнской АЭФ появилось самое большое граффити в мире. Изображение мастера посвятили национальному празднику – Дню России.

На стене появилась надпись с названием нашей страны. Для того, чтобы осуществить настолько масштабный проект, потребовалось привлечь к работе 15 художников.

Специалисты потратили на изображение 1000 банок краски. Рисунок создавали, используя два подъемных крана. Длинна работы составила 570 метров, высота – 52, уточняет телеграм-канал "Мash".