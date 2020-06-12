Президент посетил торжественное мероприятие на Поклонной горе

В нашей стране 12 июня отмечается национальный праздник – День России. В торжественном мероприятии на Поклонной горе принял участие президент государства Владимир Путин. Он присутствует на церемонии поднятия флага. После этого глава страны вручит награды героям труда.

13:10. В настоящий момент Владимир Путин произносит речь в честь праздника.

13:11. Президент называет имена тех, кому сегодня достанутся медали Героев Труда. Отдельное внимание Путин уделил врачам, которые находились на передовой во время борьбы с пандемией коронавируса.

13:15. Началось награждение Героев Труда России. Почетное звание получат: детский хирург Леонид Рошаль, директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, тренер "Регионального центра спортивной подготовки" Дмитрий Миндиашивили, оператор поста управления стана горячей прокатки публичного Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин и Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.

13:26. Владимир Путин благодарит получивших награды за труд.

13:30. Торжественная церемония награждения завершилась.