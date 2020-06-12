Власти Незалежной разрешили гражданам поехать в закрытую на карантин Россию

Пункты пропуска на границе между Херсонской областью Украины и Крымом начнут работать 15 июня. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам так называемых "временно оккупированных территорий" Алексей Резников.

По словам Резникова, откроются КПП "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка". Граждан, пересекающих границу, не будут отправлять в обсерватор, однако они должны будут дать подписку о добровольном соблюдении самоизоляции в течение 2 недель, передает "Интерфакс-Украина".

При этом территория России остается закрытой из-за пандемии коронавируса. Покидать страну или въезжать на территорию РФ гражданам других государства правительство разрешило только в особых случаях.