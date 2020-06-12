Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Главное подкармливать: как увеличить урожай кабачков

Главное подкармливать: как увеличить урожай кабачков
Фото: pixabay.com
За ростом овощей важно пристально следить весь июнь

Для того, чтобы увеличить урожай кабачков, важно дать им неделю адаптироваться на новом месте. Если подкормить овощи раньше срока, это может негативно повлиять на рост. 

Кабачки славятся своей "прожорливостью". Им очень нужны питательный вещества. Поэтому овощи надо подкармливать не реже трех раз за время созревания и роста плодов. Молодые саженцы нужно начинать подкармливать после появления четырех полноценных листиков. Для подкормки подойдут мочевина и или любое другое калийное удобрение. 

Лучше всего сразу запастись ведром на 10 литров и в нем развести средство для удобрения плодов. Таким количеством можно будет полить сразу 10 кустиков растения. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Змеиный день: что можно и нельзя делать 12 июня

Народные приметы и суеверия

Гороскоп на 12 июня: три знака поссорятся с близкими

Подробный астрологический прогноз от "Утро.ру" подскажет, как провести пятницу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей