За ростом овощей важно пристально следить весь июнь

Для того, чтобы увеличить урожай кабачков, важно дать им неделю адаптироваться на новом месте. Если подкормить овощи раньше срока, это может негативно повлиять на рост.

Кабачки славятся своей "прожорливостью". Им очень нужны питательный вещества. Поэтому овощи надо подкармливать не реже трех раз за время созревания и роста плодов. Молодые саженцы нужно начинать подкармливать после появления четырех полноценных листиков. Для подкормки подойдут мочевина и или любое другое калийное удобрение.

Лучше всего сразу запастись ведром на 10 литров и в нем развести средство для удобрения плодов. Таким количеством можно будет полить сразу 10 кустиков растения.



