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"Вратарь моей мечты": фильм о Льве Яшине покажут в День России

"Вратарь моей мечты": фильм о Льве Яшине покажут в День России
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
История жизни легендарного спортсмена - на телеэкране

Телевизионная премьера фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" состоится 12 июня на Первом канале. Киноповесть расскажет о легендарном отечественном спортсмене, признанном лучшим голкипером в истории мирового футбола.

Вратаря сборной СССР Льва Яшина знают во всем мире. Высокого худощавого парня в черной форме звали и "Черная пантера" – за потрясающие ловкость и гибкость, и "Черный паук" – за феноменальную цепкость. Боссы Министерства физкультуры и спорта СССР порой называли его "клоуном" за активную игру ногами в воротах. А Яшин, не обращая внимания ни на какие замечания, шел на поле и брал сложнейшие мячи, став новатором в своем деле.

"Лев Яшин – это больше, чем спортсмен. Это великий футбольный артист, если так можно выразиться, талантливый импровизатор, блиставший "на подмостках" между штангами ворот. Образ Яшина является одной из опор, на которой в целом стоит мировая футбольная культура, – говорит Александр Парамонов, генеральный директор букмекерской компании "ФОНБЕТ", выступившей спонсором показа фильма на российском ТВ.

Изначально Яшин пришел в хоккей, и даже стал чемпионом Советского Союза в этом виде спорта в 1953 году. Но футбол он тоже любил и в результате сменил коньки на бутсы. Выбор оказался верным. За свою почти 20-летнюю карьеру в футболе, он пять раз становился чемпионом СССР, золотым призером на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году и чемпионом Европы в 1960-м. Яшин является единственным в мире вратарем – обладателем "Золотого мяча", присужденного ему в 1963 году.

Лев Яшин Фото: dpa/www.globallookpress.com

Прощальный матч Льва Яшина состоялся 27 мая 1971 года. Игра сборной "Динамо" и сборной звезд мира собрала в тот день 103 тысячи болельщиков. Провожая Яшина из большого спорта, против него играли Эйсебио, Иво Виктор, Джачинто Факкетти, Герд Мюллер, Бобби Чарльтон. Финальный счет – 2 : 2 – объявил знаменитый арбитр Тофик Бахрамов.

Фильм "Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского и сценариста Владимира Валуцкого построен как воспоминания Яшина перед прощальным матчем. Потом его жизнь сложилась трудно. Тренерского призвания Яшин у себя не нашел. Много болел. Ему ампутировали ногу. Без большого спорта и свиста трибун он сгорел и умер в 60 лет. Но у него была великая жизнь.

Паренек с рабочей окраины, покоривший мировые стадионы, – это ли не мечта любого мальчишки, дающего свой первый пас. Такие истории вдохновляют все новые поколения спортсменов. В то же время многие яркие спортсмены, заканчивающие сегодня карьеру, также сталкиваются трудностями. Этим людям очень нужна достойная жизнь после большого спорта, нужна востребованность и возможность передавать опыт. Для них ФОНБЕТ открыл целое направление в благотворительной программе. И это же послужило одной из причин, почему ФОНБЕТ поддержал фильм о Яшине.

Дата телепремьеры в День России также неслучайна. История Льва Ивановича достойна памяти и обсуждения в праздничный день. Это своеобразный кинематографический памятник великому спортсмену в дополнение к тем, что уже установлены в Москве и далеком Рио-де-Жанейро. 

Николай ВИКТОРОВ

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