Людям не нужно будет больше собирать лишние справки

Глава правительства Михаил Мишустин упростил процедуру назначения социальных пособий и выплат. Теперь россиянам не нужно предоставлять справки.

Как говорится в сообщении пресс-службы кабмина, госорганы, которые отвечают за назначение и выплату соцподдержки, в том числе для семей с детьми от трех до семи лет, будут получать всю необходимую информацию в ходе межведомственного взаимодействия. Мишустин уже подписал соответствующий указ.

Все дело в том, что некоторые выплаты происходят на региональном уровне, но у органов исполнительной власти субъектов иногда нет возможности получить те или иные сведения о человеке. Теперь же местным структурам будет открыт доступ до необходимых данных, например, из Пенсионного фонда РФ.

Правительство пошло на такой шаг в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, который попросил облегчить россиянам получение соцпомощи.