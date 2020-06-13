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Россиянам стало проще получить пособия и выплаты

Россиянам стало проще получить пособия и выплаты
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людям не нужно будет больше собирать лишние справки

Глава правительства Михаил Мишустин упростил процедуру назначения социальных пособий и выплат. Теперь россиянам не нужно предоставлять справки.

Как говорится в сообщении пресс-службы кабмина, госорганы, которые отвечают за назначение и выплату соцподдержки, в том числе для семей с детьми от трех до семи лет, будут получать всю необходимую информацию в ходе межведомственного взаимодействия. Мишустин уже подписал соответствующий указ. 

Все дело в том, что некоторые выплаты происходят на региональном уровне, но у органов исполнительной власти субъектов иногда нет возможности получить те или иные сведения о человеке. Теперь же местным структурам будет открыт доступ до необходимых данных, например, из Пенсионного фонда РФ. 

Правительство пошло на такой шаг в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, который попросил облегчить россиянам получение соцпомощи. 

Полина ИВАНОВА

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