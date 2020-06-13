В послании королевы Великобритании обнаружили тайные знаки

Елизавета II поздравила жителей нашей страны с Днем России. Послание было опубликовано в официальных аккаунтах королевы Великобритании. Внимательные конспирологи предположили, что монаршая особа предупредила россиян о том, что им нужно "пребывать в страхе".

В обращении Елизаветы II, выложенном в "Твиттер" посольства Великобритании в России, говорилось, что она рада поздравить россиян и желает всего самого хорошего жителям страны в этот непростой период.

Заместитель редактора отдела международой политики "Комсомольской правды" Эдвард Чесноков в своем телеграм-канале обратил внимание на некоторые детали послания королевы.

Ее Величество Королева Елизавета II поздравляет народ России с праздником – Днем России. Мы присоединяемся к поздравлениям. pic.twitter.com/44A8z4Wc99 — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) June 12, 2020

По его словам, первые буквы каждой строки телеграммы складываются в сочетание big tree, что по-русски означает "большое дерево". Журналист добавил, что три зеленых свистка – это сигнал к атаке. Таким образом, это обращение – первый свисток.

Следующий ключ в поздравлении Елизаветы II, по мнению автора, можно найти в последних буквах строк – STYFERS. Если же букву "R" прочитать, как "Ар", то тогда это сочетание превратится в фразу – Stay Feared, то есть, пишет журналист, "пребывай в страхе".

Чеснокова смутило и то, что королева подписалась, как Елизавета Р. Однако монаршая особа всегда так заканчивает свои телеграммы, ответили подписчики журналисту. Английская буква R – это сокращение от слова Regina, то есть королева.