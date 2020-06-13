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В поздравлении Елизаветы II с Днем России нашли странное предупреждение

В поздравлении Елизаветы II с Днем России нашли странное предупреждение
Елизавета II. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В послании королевы Великобритании обнаружили тайные знаки

Елизавета II поздравила жителей нашей страны с Днем России. Послание было опубликовано в официальных аккаунтах королевы Великобритании. Внимательные конспирологи предположили, что монаршая особа предупредила россиян о том, что им нужно "пребывать в страхе". 

В обращении Елизаветы II, выложенном в "Твиттер" посольства Великобритании в России, говорилось, что она рада поздравить россиян и желает всего самого хорошего жителям страны в этот непростой период. 

Заместитель редактора отдела международой политики "Комсомольской правды" Эдвард Чесноков в своем телеграм-канале обратил внимание на некоторые детали послания королевы. 

По его словам, первые буквы каждой строки телеграммы складываются в сочетание big tree, что по-русски означает "большое дерево". Журналист добавил, что три зеленых свистка – это сигнал к атаке. Таким образом, это обращение – первый свисток. 

Следующий ключ в поздравлении Елизаветы II, по мнению автора, можно найти в последних буквах строк – STYFERS. Если же букву "R" прочитать, как "Ар", то тогда это сочетание превратится в фразу – Stay Feared, то есть, пишет журналист, "пребывай в страхе". 

Чеснокова смутило и то, что королева подписалась, как Елизавета Р. Однако монаршая особа всегда так заканчивает свои телеграммы, ответили подписчики журналисту. Английская буква R – это сокращение от слова Regina, то есть королева. 

Полина ИВАНОВА

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