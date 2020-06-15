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Шпионил для Китая: известного ученого обвинили в госизмене

Шпионил для Китая: известного ученого обвинили в госизмене
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт мог передавать секретные сведения о российских подлодках

Главу петербургской Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в государственной измене. Сейчас ученый содержится под домашним арестом.

Известно, что Митько был арестован еще в конце зимы. В октябре состоится суд и будет решено, какое наказание он должен будет понести, если его признают виновным. Такую информацию со слов адвоката обвиняемого Ивана Павлова опубликовали "Известия".

Как отмечает телеканал "360", по версии следствия, известный ученый шпионил в пользу Китая – собирал документы о разработке в области обнаружения подводных лодок.

Такой проступок может стоить пожилому ученому 20 лет лишения свободы. При этом Митько отрицает свою вину, а материалы дела не показывают даже правовым защитникам 78-летнего обвиняемого, пишет URA.RU.

Валерий Митько является капитаном первого ранга запаса, а также начальником кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. Он проходил службу на Тихоокеанском флоте, где занимал должность руководителя радиотехнической службы.

Ольга ФЕДОРОВА

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