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Участница видеосовещания с Путиным устала и прилегла

Участница видеосовещания с Путиным устала и прилегла
Владимир Путин. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Решение вопросов экономики на фоне эпидемии коронавируса утомило ребенка

В интернете появилось видео с онлайн совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин в мае по вопросам контроля реализации мер поддержки граждан, социальной сферы и экономики в целом. На них попали кадры непосредственной реакции маленькой девочки, которая, зевая, прилегла на колени одного из членов своей семьи.

Забавно, что все это происходило в присутствии губернатора Рязанской области Николая Любимова, докладывающего в этот момент главе государства о финансовой помощи, которую регион оказывает нуждающимся россиянам.

Кадр youtube.com

Судя по видео телеграм-канала "Пул №3", у Путина не вздрогнул ни один мускул, пока ребенок укладывался отдохнуть от серьезных дел взрослых.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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