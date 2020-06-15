Решение вопросов экономики на фоне эпидемии коронавируса утомило ребенка

В интернете появилось видео с онлайн совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин в мае по вопросам контроля реализации мер поддержки граждан, социальной сферы и экономики в целом. На них попали кадры непосредственной реакции маленькой девочки, которая, зевая, прилегла на колени одного из членов своей семьи.

Забавно, что все это происходило в присутствии губернатора Рязанской области Николая Любимова, докладывающего в этот момент главе государства о финансовой помощи, которую регион оказывает нуждающимся россиянам.





Судя по видео телеграм-канала "Пул №3", у Путина не вздрогнул ни один мускул, пока ребенок укладывался отдохнуть от серьезных дел взрослых.

