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Отец Порошенко попал в больницу с инсультом

Отец Порошенко попал в больницу с инсультом
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пожилой мужчина находится в стабильном состоянии

У отца экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея Ивановича Порошенко случился инсульт. Об этом написал в своем "телеграм-канале" украинский политолог Тарас Березовец.

"У Алексея Порошенко, отца народного депутата от "Нашей Украины" Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт", – сообщил он.

По его словам, сейчас 84-летний мужчина находится в стабильном состоянии в одной из клиник Киева.

Алексей Порошенко родился в 1936 году в селе Сафьяны (в Бессарабии), принадлежавшее тогда Королевству Румыния. В советские времена занимался на Украине хозяйственной деятельностью на различных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Был депутатом Винницкого областного совета. В 2009-ом ему присвоено звание Герой Украины. Есть и другие ордена и медали, в том числе "В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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