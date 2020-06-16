Эта мера позволит соблюдать социальную дистанцию во время борьбы с коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сделал заявление на Едином транспортном портале, в котором призвал работодателей установить начало работы на шесть утра, вместо привычных 8–10. Такие меры, по мнению Ликсутова, помогут уменьшить количество людей в вагонах в час пик. Необходимость разгрузить столичное метро возникла из-за пандемии коронавируса.

Заммэра столицы подчеркнул, что раннее начало рабочего дня широко практикуется в Германии и Канаде. Благодаря таким мерам жители этих стран могут заканчивать работу к полудню. Ликсутов призвал российских работодателей последовать примеру западных коллег. По его словам, это позволит выдерживать необходимую в новых условиях жизни социальную дистанцию.

Также Ликсутов сообщил о запуске нового проекта, цель которого – снижение стоимости проезда на одной линии метро. Мера будет реализовываться по утрам, когда транспортом пользуется меньше людей. Данный проект тоже позволит перераспределить нагрузку в общественном транспорте. Если результат будет удачным, пилот применят и к другим линиям.

Для снижения нагрузки с транспорта в Москве открыли прокат велосипедов и электросамокатов, напоминает URA.RU.