Компания Усманова защитит Россиян от опасных продуктов и лекарств

Компания Усманова защитит Россиян от опасных продуктов и лекарств
Алишер Усманов. Фото:Сергей Савостьянов/ТАСС
В стране была создана система маркировки и отслеживания товара "Честный ЗНАК"

В России каждая вторая бутылка питьевой воды – подделка. Каждый пятый пакет молока – фальсификат. В продаже можно найти незаконные лекарства и детское питание. Рынок контрафакта премиальных товаров давно превысил легальный. При этом почти каждый второй житель России (43%) по опросам так или иначе сталкивался с контрафактом.

Для решения этой проблемы в России была создана система маркировки и отслеживания товара "Честный ЗНАК". Инициатива была государственной, но реализация проходила на деньги частных инвесторов – общая сумма 250 миллиардов рублей. Оператором системы стал Центр развития перспективных технологий – совместный проект USMHoldings Алишера Усманова, госкорпорации "Ростех" и "Элвис-Плюс" Александра Галицкого.

Главная задача системы маркировки – борьба с серым и чёрным секторами экономики.

С 1 июля в России производители будут обязаны маркировать лекарства, обувь и сигареты. Параллельно готовится маркировка других товаров: молочной продукции, бутилированной воды, шин. Предполагается, что система к 2024 году станет одной из платформ для цифровой трансформации российской экономики и защитит граждан от поддельных лекарств и продуктов питания.

Как работает маркировка

Главная проблема с контрафактом заключается в том, что сложно проследить всю цепочку его появления на прилавках наряду с качественными продуктами. Поэтому было решено маркировать товары с помощью специальных кодов, которые на первый взгляд похожи на обычный QR-код. В нём зашифрованы все данные о товаре, включая его легальность, страну-производителя, срок годности и состав. Можно даже узнать, был ли товар ранее куплен, а затем возвращён в магазин.

По факту этот код становится цифровым паспортом, который вещь или продукт получает ещё на заводе. Каждый код уникален и защищён криптографией. То есть ни скопировать, ни подделать его не получится.

Чтобы получить код, производитель сначала передаёт в базу данных описание товара и свои реквизиты. Затем система выпускает необходимое количество уникальных кодов и передаёт их по защищённым каналам связи. Производитель наносит их на товары и регистрирует в базе данных. После этого все передвижения вещи тщательно отслеживаются и записываются.

Новая система даёт контроль за качеством товара не только государству, производителю или дистрибьютору, но и обычному покупателю. С помощью мобильного приложения "Честный знак" любой человек сможет получить подробную информацию об истории товара, его составе, сроке годности и т.д. Для этого нужно будет всего лишь отсканировать метку на товаре с помощью телефона.

Если же покупатель обнаружит, что товар поддельный, то отправить жалобу можно тут же в приложении. Проверкой займутся уполномоченные органы власти. Таким образом любой человек может не только защитить себя от контрафакта, но и присоединиться к борьбе с ним. Обещано, что наиболее активные пользователи будут получать бонусы за количество проверок, так что на недобросовестных продавцах и производителях можно будет еще и заработать.

Полина ИВАНОВА

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