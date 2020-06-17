Многие российские студенты отгуляют онлайн-выпускной

Дата торжества уже назначена

В этом году выпускные вечера у многих российских студентов пройдут в онлайн-формате. Торжественный вечер, состоящий из нескольких видеомероприятий, запланирован на 27 июня.

Из-за пандемии коронавируса в этом году студенты-выпускники будут праздновать получение дипломов в режиме онлайн. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Отмечается, что 27 июня онлайн-выпускной будет состоять из нескольких мероприятий. Сначала пройдет интеллектуальная викторина, потом в соцсетях с напутственным словом выступят руководители крупных предприятий, затем выпускников ожидают онлайн-лекции и челленджи. Главной фишкой станет видеоконцерт. На нем выступят известные блогеры и артисты.

Кстати, такой формат проведения выпускных вечеров выбрали не все, а лишь 57 регионов. Еще 12 сделают это очно, а 15 очно-заочно. Причем даты тоже будут разные. Кто-то уже провел мероприятия, некоторые празднества только спланировали, в том числе и на август, уточняет телеканал "МИР24". 

Юлия ЕВГРАФОВА

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