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Владимир Путин раскрыл журналисту Павлу Зарубину много фактов из своей жизни. Например, он поделился, что в Кремль ему периодически звонят внуки.
В "Инстаграм" журналист ВГТРК Павел Зарубин анонсировал выход на экраны своего нового проекта. Это большое интервью с Владимиром Путины, в котором президент рассказывает о работе и своей жизни.
Автор программы "Москва. Кремль. Путин" спросил у президента о внуках. "Могут ли они позвонить в Кремль?" – поинтересовался журналист.
"Могут и дозваниваются", - улыбаясь, сообщил Владимир Владимирович.
Ответы на остальные вопросы Павла Зарубина будут показаны россиянам в полном интервью с президентом. Этот фильм под названием "Россия.Кремль.Путин" покажут в воскресенье, 21 июня, в 22:00 (по московскому времени). Он выйдет на телеканале "Россия 1", пишет "ФедералПресс".
К слову, о своей личной жизни, в том числе о родственниках, президент России говорит крайне редко, отмечает "Вечерняя Москва". Последний раз это было три года назад. Тогда Владимир Владимирович поделился радостной новостью – у него родился внук.
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