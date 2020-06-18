Малыша назвали так же, как и главу страны

На Украине родился ребенок, которому дали имя Зеленский. Об этом сообщили в юго-западном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В управлении перечислили имена, которыми жители Ужгорода называли своих детей в мае этого года. Некоторые родители выбрали редкие имена, среди которых оказались Зеленский, Вогнедар, Самеуль и Прокоп.

Самыми распространенными стали Матвей, Александр, Максим, Давид, говорится на странице управления в "Фейсбук".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда имя новорожденного ребенка совпадает с фамилией президента Украины. Напомним, что сейчас главой страны является Владимир Зеленский.

В 2009 г. на Украине родители назвали сына Януковичем. Как сообщает infox.ru, такое имя ребенок получил в честь Виктора Януковича, который с 2010-го по 2014 г. был президентом Украины.