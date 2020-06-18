Володин заявил о снижении смертности из-за пьяных водителей

Володин заявил о снижении смертности из-за пьяных водителей
Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Чисто жертв от аварий снизилось на 35%

После принятия закона об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде количество смертей и пострадавших в авариях заметно снизилось. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Смертность от пьяной езды стала меньше на 35%. Число пострадавших от наездов водителей сократилось на 11,5%. Это показывает эффективность принятого закона, заявил спикер. Он подчеркнул, что правила должны быть одни для всех: и для актеров, и для депутатов, и для бизнесменов.

Прокомментировал Володин и законы, которые были приняты для борьбы с пандемией коронавируса. Спикер Госдумы отметил, что всего было принято 29 нормативно-правовых актов. Причем 50% – это инициативы правительства, а 50% законов принимается депутатами.

Относительно разблокировки мессенджера "Телеграм" Володин заявил, что не стоит предсказывать судьбу законопроекта, пока он не принят. В беседе с "Газета.Ru" он подчеркнул, что если суд принимает решение, то оно должно быть исполнено. Если это по каким-либо причинам невозможно, то его должны корректировать.

Карина СИРАЗОВА

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