Профессор умер на 85-м году жизни

В США, в городе Крэнстон, Род-Айленд, 18 июня не стало Сергея Хрущева, который был сыном знаменитого советского лидера. Родные и близкие, подтвердившие журналистам эту трагическую новость о наследнике Никиты Хрущева, не уточнили причину его смерти.

Правнучка первого секретаря ЦК КПСС подтвердила РБК, что ее дед умер в городе, в котором преподавал с 1990-х годов.

Друг Сергея Хрущева Гэри Пауэрс-младший признался РИА "Новости", что это печальное событие застало его врасплох. В середине мая товарищи разговаривали и, по его словам, все было в порядке. Пауэрс-младший добавил, что недавно Хрущев отказался от участия в одной конференции, но не говорил о том, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем.

"Очень печально, что он скончался",

– заявил друг Хрущева.

Доктор технических наук родился в 1935 г. в семье Никиты Хрущева и его третьей жены – Нины Кухарчук. Сергей Хрущев получил образование в Московском энергетическом институте (МЭИ), а после занимался созданием баллистических ракет.

После того как его отец ушел с должности секретаря партии, профессор занимал высокие посты в российском институте и заводе. В 1991-м Сергей Никитич перебрался в США, где читал лекции о холодной войне. Он также написал книги о своем отце, уточняет "Пятый канал".