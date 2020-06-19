Уникальная технология: как Биткоин Блокчейн изменит мир

Уникальная технология: как Биткоин Блокчейн изменит мир
Фото: Lilly/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Революционная система позволит полностью избавиться от посредников

О технологии Биткоин Блокчейн говорят часто, но из-за неточностях в переводе некоторые термины трактуются с ошибками, что приводит к искажению смысла принципов работы. Известный композитор и венчурный инвестор Александр Шульгин продолжает правдиво и доступно рассказывать об инновационной технологии.

Абстрактная идея цепочки блоков, которые содержат информацию, появилась еще в 1991 г., но окончательно выработалась в технологию Блокчейн лишь в 2008-м благодаря группе энтузиастов под псевдонимом Сатоши Накамото. Она создавалась для обслуживания Биткоина.

Сам Накамото описал Биткоин как электронную систему ценностей для прямых, беспосреднеческих операций. Это определение он дал в Белой книге – главном техническом документе по Блокчейну, объяснил Шульгин.

По словам композитора, многие трактовали данное Накамото определение неверно, решив, что японский разработчик просто придумал электронные деньги. Так и появились криптовалюты, хотя изначально в Белой книге они не упоминались.

Cash, пишет Шульгин, это не только банкноты и монеты. В бухгалтерском учете так называют текущие активы. Таким образом инвестор подчеркивает: Биткоин – не деньги.

В определении уточняется, что с помощью активов можно пересылать платеж от одного собственника к другому напрямую, без посредников. В данном случае это может быть не обязательно передача денег, а скорее определенных ценностей за товары или услуги – бартер.

"Это система обмена, где участники в сделках непосредственно обмениваются товарами или услугами других товаров или услуг без использования медиум-посредников, таких как деньги", – цитирует Шульгина Finparty.

Исключение посредников заложено в природе Блокчейн, а значит, сейчас появилась именно такая технология, которая позволяет исключить монеты и банкноты – ту самую третью сторону.

Биткоин – это система учета, а не криптовалюта. Поэтому и слово "деньги" в Белой книге используется всего два раза, объясняет инвестор. Согласно записям Накамото, Биткоин расшифровывается именно как единица измерения информации.

Именно поэтому технология Блокчейн уникальна: ей никто не может владеть монопольно, подчеркивает Шульгин. Чтобы Биткоин превратился из технологии виртуального учета в декретные декретные, необходимо решение государство. Но композитор задается вопросом, нужно ли нам это сейчас.

Основную проблему, которую решает Биткоин – это устранение посредника, в том числе государственные органы. "Но ведь проблемы двойного расходования связаны не только с денежной массой декретных денег, но и товарных. Много мошенничества, когда одну и ту же квартиру или документы на нее (инвестиционный договор, договор долевого участия) продаются по нескольку раз разным лицам", – объясняет инвестор.

Особенно это видно по манипуляциям с медиафайлами. С появлением интернета множество оригиналов и лимитированных копий, которые в каком-то смысле тоже были товарными деньгами, потеряли свою уникальность. Понятие оригинала обесценилось.

Революционная технология, считает Шульгин, позволит закрепить качество уникальности подлинника. Таким образом, нагрузка на сеть снизится, а пиратство исчезнет совсем.

"Раздвигаем рамки наступившей реальности. В свое же благо!" – заключил Шульгин, приводя все преимущества новой технологии.

Карина СИРАЗОВА

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