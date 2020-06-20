Ожидается сильный дождь, ветер и град

В ближайшее время солнечная погода в столице может поменяться не в лучшую сторону. Жителей Москвы предупреждают, что надвигается дождь и сильный ветер. Синоптики прогнозируют в нескольких регионах города град.

Об изменении погоды граждан предупредили спасатели МЧС. По их информации, ожидается дождь, местами сильный, гроза и град в середине дня. Плюс ко всему обещают и усиление ветра. При грозе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

По этой причине спасатели рекомендуют жителям столицы быть предельно осторожными. Во время грозы не находиться около шатких конструкций и не оставлять авто под деревьями.

К слову, в начале июня в Москве был побит полувековой рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщает издание “RT”.