Лучшие анекдоты дня на 21 июня

Лучшие анекдоты дня на 21 июня
Улыбающаяся девушка. Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свежие шутки от "Утро.ру" зарядят позитивом на весь день

Каждое утро нужно начинать с юмора. Тогда день будет максимально позитивным и продуктивным. 

● Мужик делится с другом:

– Васька, кот моей дочки, притащил на днях в дом кошку. Разрешил ей есть из своей миски. И тут моя Настенька такое выдала!

– И что же дочка твоя сказала?

– Да, говорит, теперь понимает, что чувствует свекровь, когда ее с невесткой знакомят.


● Девушка говорит своему парню:

– Паш, мои предки на сад укатили. На что я намекаю понимаешь?

– Конечно. Ты больше не будешь просить у меня дорогущей клубники потому, что тебе ее скоро и так привезут.


 ● Друг жалуется приятелю:

– Больше не буду этим новым такси пользоваться.

– А что такое, Петь?

– Потому, что они могут найти все, кроме сдачи и моего подъезда.

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой лучших шуток от юмориста Михаила Жванецкого.

Юлия ЕВГРАФОВА

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