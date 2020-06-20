Курс рубля
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Каждое утро нужно начинать с юмора. Тогда день будет максимально позитивным и продуктивным.
● Мужик делится с другом:
– Васька, кот моей дочки, притащил на днях в дом кошку. Разрешил ей есть из своей миски. И тут моя Настенька такое выдала!
– И что же дочка твоя сказала?
– Да, говорит, теперь понимает, что чувствует свекровь, когда ее с невесткой знакомят.
● Девушка говорит своему парню:
– Паш, мои предки на сад укатили. На что я намекаю понимаешь?
– Конечно. Ты больше не будешь просить у меня дорогущей клубники потому, что тебе ее скоро и так привезут.
● Друг жалуется приятелю:
– Больше не буду этим новым такси пользоваться.
– А что такое, Петь?
– Потому, что они могут найти все, кроме сдачи и моего подъезда.
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