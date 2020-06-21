Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
Для того, чтобы получить качественный и богатый урожай овощей, нужно постоянно следить за состоянием грядок и побегов, стараться вовремя их обрезать и обрабатывать от насекомых, которые часто мешают добиться хорошего результата. Дешевый и простой способ поможет дачникам избавиться от слизней – главных врагов капусты.
Что понадобиться
Защитить плоды от нападок вредителей смогут два компонента – табачная пыль и зола. Использовать их можно как в качестве "пудры" для капусты, так и в виде настоя.
Способы применения
С первым способом использования смеси пыли и золы не должно возникнуть трудностей. Достаточно утором выйти в огород и посыпать овощи. Для приготовления настоя потребуется по 100 гр. табачной пыли и золы, 6 л. воды и 60 гр. мыла. Сначала сухие ингредиенты засыпаем в литровую банку и заливаем водой, оставляем в таком виде на двое суток. После процеживаем получившийся раствор, разводим его 5 оставшимися литрами воды, добавляем мыла для более качественного прилипания и отправляемся на огород. Капусту от слизней лучше всего обрабатывать или утром, или вечером, после захода солнца.
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на текущую неделю.
Власти страны настаивают на вторжении на свою территорию в годы Второй мировой
Батька объявил о полном эпидемиологическом доверии высокому гостю из Москвы