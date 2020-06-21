В борьбе с вредителями помогут два ингредиента

Для того, чтобы получить качественный и богатый урожай овощей, нужно постоянно следить за состоянием грядок и побегов, стараться вовремя их обрезать и обрабатывать от насекомых, которые часто мешают добиться хорошего результата. Дешевый и простой способ поможет дачникам избавиться от слизней – главных врагов капусты.

Что понадобиться

Защитить плоды от нападок вредителей смогут два компонента – табачная пыль и зола. Использовать их можно как в качестве "пудры" для капусты, так и в виде настоя.

Способы применения

С первым способом использования смеси пыли и золы не должно возникнуть трудностей. Достаточно утором выйти в огород и посыпать овощи. Для приготовления настоя потребуется по 100 гр. табачной пыли и золы, 6 л. воды и 60 гр. мыла. Сначала сухие ингредиенты засыпаем в литровую банку и заливаем водой, оставляем в таком виде на двое суток. После процеживаем получившийся раствор, разводим его 5 оставшимися литрами воды, добавляем мыла для более качественного прилипания и отправляемся на огород. Капусту от слизней лучше всего обрабатывать или утром, или вечером, после захода солнца.

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