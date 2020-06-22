На Украине издана книга архивных материалов КГБ о строительстве и трагедии на атомной станции "на языке оригинала"

Служба безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти рассекретили документы по строительству и аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 22 июня.

Отмечается, что издана вторая книга сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии", в которой опубликованы 229 документов за период с начала 1970-х и до ноября 1986 г., большая часть из них публикуется впервые. Презентация материалов проходила непосредственно в зоне отчуждения АЭС.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших до 1986-го, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство "Саркофага" (защитного купола над аварийным блоком станции – прим. ред.)", – сказал директор архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

По словам главы УИНП Антона Дробовича, представленные документы позволяют "лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорт и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты".

Книга снимает часть дискуссий относительно того, как была построена станция, как она работала, как произошла сама авария, подчеркнул зампредседателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук.

Пресс-служба СБУ отмечает, что документы в книге опубликованы "на языке оригинала в хронологической последовательности". Вероятно, все-таки на русском, хотя обложка издания оформлена на мове.



Первая книга была опубликована весной 2019-го, она содержала 210 документов.

Напомним, 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. В момент аварии погиб один сотрудник станции, еще один умер уже в больнице. Всего острую лучевую болезнь диагностировали у 134 человек, из которых 28 скончались в первые месяцы после трагедии.