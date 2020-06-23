Раскрыто любимое место отдыха Путина

Президенту России очень нравится Хакасия

Общественности рассказали, какое место для отдыха предпочитает лидер нашей страны. Оказывается, Владимиру Путину очень по душе Хакасия.Такой информацией с россиянами поделилась начальник отдела развития туризма министерства экономического развития региона Ольга Кузьмина.

Она также рассказала НСН, что жители региона испытывают гордость от такого выбора президента. Также Кузьмина подметила, что главе России всегда очень рады в Хакасии.

В разговоре с журналистом Ольга также назвала этот регион своего рода сибирской Швейцарией, и сравнила с археологической Меккой. Этот регион богат количеством пещер – их больше 300. А еще там около 500 различных по размерам озер, есть почти все виды рельефов. Богата Хакасия и с точки зрения культурного наследия. Там находится порядка 30 тыс. памятников. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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