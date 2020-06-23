Массовую гибель рыбы в Подмосковье объяснили

Жуткое загрязнение реки было вызвано редким природным являнием

Жители подмосковного города Дубна сообщили, что с рекой стали происходить необычные вещи: она начала пениться, а рыба в водоеме – массово гибнуть. При этом со стороны реки стал доноситься жуткий запах.

Власти изучили ситуацию и нашли ей объяснение. Жуткое загрязнение реки вызвано редким летним паводков. Дело в том, что из-за недавних ливней органические останки ушли глубоко в почву и стали там гнить. Это привело к неприятному запаху и гибели рыбы, приводит "Подмосковье сегодня" слова пресс-службы администрации Талдомского городского округа.

Экологи пояснили, что это довольно редкое явление, однако сейчас оно встречается и среди других рек Центральной России. Тем не менее, в экологическую катастрофу ситуация пока не превратилась.

Карина СИРАЗОВА

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