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Известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" заявил, что Парад Победы нашей стране не нужен. Андрей Макаревич вспомнил, что любил бывать на подобных мероприятия лет в восемь, смотреть за подготовкой военной техники, а в зрелом возрасте не видит необходимости в их проведении. На громкие слова музыканта отреагировал сенатор Алексей Пушков.
Чиновник заявил, что в высказывании Макаревича нет ничего странного.
"Кому не нужен Крым, тому не нужен и парад Победы. Да и Победа, собственно тоже. Да и страна не нужна – лишь бы пить баварское. Почему-то они считают, что им позволили бы его пить и что им позволили бы жить. И история России не нужна", – поделился сенатор в своем Телеграм-канале.
Напомним, что Макаревич часто публично высказывался о том, что присоединение Крыма к РФ было ошибкой. Пару лет назад он даже предположил, что нашей стране было бы лучше выкупить полуостров, чтобы не усложнять отношений с украинской стороной. Кроме того, музыкант часть критикует своих поклонников, который высказываются положительно о результатах референдума 2014 года.
Ранее "Утро.ру" писало, что в Крыму украинского политика назвали героем сказки.
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