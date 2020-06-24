Пушков раскритиковал Макаревича за слова о ненужном Параде Победы

Пушков раскритиковал Макаревича за слова о ненужном Параде Победы
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Популярный исполнитель уточнил, что за подобными мероприятиями любил наблюдать лет в восемь

Известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" заявил, что Парад Победы нашей стране не нужен. Андрей Макаревич вспомнил, что любил бывать на подобных мероприятия лет в восемь, смотреть за подготовкой военной техники, а в зрелом возрасте не видит необходимости в их проведении. На громкие слова музыканта отреагировал сенатор Алексей Пушков.

Чиновник заявил, что в высказывании Макаревича нет ничего странного. 

"Кому не нужен Крым, тому не нужен и парад Победы. Да и Победа, собственно тоже. Да и страна не нужна – лишь бы пить баварское. Почему-то они считают, что им позволили бы его пить и что им позволили бы жить. И история России не нужна", – поделился сенатор в своем Телеграм-канале. 

Напомним, что Макаревич часто публично высказывался о том, что присоединение Крыма к РФ было ошибкой. Пару лет назад он даже предположил, что нашей стране было бы лучше выкупить полуостров, чтобы не усложнять отношений с украинской стороной. Кроме того, музыкант часть критикует своих поклонников, который высказываются положительно о результатах референдума 2014 года. 

Ранее "Утро.ру" писало, что в Крыму украинского политика назвали героем сказки.  

Полина ЛЕДОВСКИХ

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