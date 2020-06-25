15 человек вызвали скорую: воду в Минске признали опасной

15 человек вызвали скорую: воду в Минске признали опасной
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Жителям двух районов столицы Белоруссии не рекомендуют пить водопроводную воду

По состоянию на четверг, 25 июня, в двух районах Минска – Московском и Фрунзенском – все еще сохраняется опасность употребления воды из-под крана. Использовать ее можно только для хозяйственных нужд.

По словам главного санитарного врача Белоруссии Натальи Жуковой, пробы воды показывают, что ее пока пить нельзя. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства здравоохранения Белоруссии. Накануне специалисты установили, что вода не соответствует нормам по внешним признакам – цвету и запаху, – а также по физико-химическим показателям.

По предварительным данным, показатели начали приходить в норму, но воду все еще не рекомендуют пить и использовать для приготовления пищи.

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко рассказал, что за последние сутки к врачам обратились 15 человек, четверо из них были госпитализированы. Свое болезненное состояние они связывали с ухудшением качества водопроводной воды. На данный момент трое человек выписаны из больниц, одной женщине удалили аппендицит. Жинко считает, что воспаление аппендицита у нее никак не связано с водой. 

В Минскводоканале, в свою очередь, заявили, что специалисты всю ночь проводили профилактические работы на сетях водоснабжения в двух указанных районах. Поэтому теперь качество воды полностью соответствует всем санитарным требованиям и нормам. 

Как сообщает сайт "Комсомольская правда", проблемы с водой наблюдались в 1400 домах Фрунзенского района и в 860 домах Московского района. В них проживают 460 тысяч и 310 тысяч человек соответственно. В среду, 24 июня, люди начали жаловаться на едкий запах воды из-под крана.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных

Три корабля ВМФ сопроводили суда "Газпром флота" до точки

День Петра Солнцеворота: что нельзя делать 25 июня

Наши предки варили на обед уху

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей