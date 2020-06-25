Жителям двух районов столицы Белоруссии не рекомендуют пить водопроводную воду

По состоянию на четверг, 25 июня, в двух районах Минска – Московском и Фрунзенском – все еще сохраняется опасность употребления воды из-под крана. Использовать ее можно только для хозяйственных нужд.

По словам главного санитарного врача Белоруссии Натальи Жуковой, пробы воды показывают, что ее пока пить нельзя. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства здравоохранения Белоруссии. Накануне специалисты установили, что вода не соответствует нормам по внешним признакам – цвету и запаху, – а также по физико-химическим показателям.

По предварительным данным, показатели начали приходить в норму, но воду все еще не рекомендуют пить и использовать для приготовления пищи.

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко рассказал, что за последние сутки к врачам обратились 15 человек, четверо из них были госпитализированы. Свое болезненное состояние они связывали с ухудшением качества водопроводной воды. На данный момент трое человек выписаны из больниц, одной женщине удалили аппендицит. Жинко считает, что воспаление аппендицита у нее никак не связано с водой.

В Минскводоканале, в свою очередь, заявили, что специалисты всю ночь проводили профилактические работы на сетях водоснабжения в двух указанных районах. Поэтому теперь качество воды полностью соответствует всем санитарным требованиям и нормам.

Как сообщает сайт "Комсомольская правда", проблемы с водой наблюдались в 1400 домах Фрунзенского района и в 860 домах Московского района. В них проживают 460 тысяч и 310 тысяч человек соответственно. В среду, 24 июня, люди начали жаловаться на едкий запах воды из-под крана.