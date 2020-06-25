Водителям по-новому придется проходить медосмотр, а ряд товаров обяжут маркировать, некоторым категориям пенсионеров проиндексируют выплаты

С 1 июля в России вступают в силу несколько изменений, непосредственно касающихся жизни граждан страны. Часть из них имеет отношение к проблемам преодоления эпидемии коронавируса, иные новшества были подготовлены властями уже давно.

Налоговый режим для самозанятых

Мера распространяется на все регионы страны и будет. Также статус самозанятого можно будет получить с 16, а не с 18 лет. Сейчас в РФ зарегистрировано 700 тыс таких работников, сообщают "Вести". В своем обращении к нации 23 июня президент России Владимир Путин заявил, что статус самозанятого в реальности теперь смогут получить около 3 млн россиян. Этим людям будет предоставлен налоговый капитал в размере одной минимальной оплаты труда.

Внутренний туризм и детский отдых

В России с 1 июля полноценно открывается туристический сезон во всех регионах. Граждане страны могут свободно ездить на популярные курорты в разные точки РФ. Ранее свою работу возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Теперь откроются обычные гостиницы. Роспотребнадзор выпустил для всех организаций, занимающихся лечением граждан и расселением курортников рекомендации по профилактике коронавируса.

Также начинается детская оздоровительная кампания. Однако решение об открытии соответствующих санаториев будут принимать региональные власти, исходя их эпидемиологической ситуации. Кроме того, лечиться в местных учреждениях не везде смогут дети из других областей.

Медсправки, тюнинг и праворульные машины

С первого числа следующего месяца вступает в силу новый порядок проведения медицинского освидетельствования для получения или продления водительских прав. Если у гражданина врач обнаружит признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, ему придется сдавать дополнительные анализы крови и мочи.

Минздрав пытался сделать это правило обязательным для всех и новшество должно было вступить в силу еще осенью прошлого года, но было резко раскритиковано Путиным. В итоге правила переработали. Теперь такие анализы назначат лишь тем, у кого врач-нарколог выявит симптомы алкоголизма или наркозависимости. Для остальных правила медосмотра останутся прежними.

Новшества коснутся регистрации тюнингованных автомобилей. Для модернизации машины необходимо посетить техническую лабораторию. Расширенные технические испытания потребуются при установке в автомобиль газового оборудования, оснащении его силовыми бамперами или экспедиционными багажниками, при замене штатных кресел.

Кроме того на территорию России запрещено ввозить строительную спецтехнику, самосвалы, экскаваторы, грузовики с манипуляторами, тягачи и пассажирские автобусы с правым рулем. Гражданам разрешено ввозить праворульные легковые машины только с индивидуальной сертификацией и получением свидетельства о безопасности конструкции такого автомобиля.

Индексация пенсий

С 1 июля некоторым категориям пенсионерам будут проиндексированы выплаты. Бабушки и дедушки, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, станут получать индексированные ежемесячные выплаты. До этого они получали вознаграждение, поэтому таких пожилых людей считали работающими. Эту несправедливость исправила в марте Госдума, а президент подписал документ.

По данным экспертов, индексация коснется почти 30 тыс россиян.

Также будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, которые завершили трудовую деятельность.

Появятся две новые льготы: доплата за возраст с 75 лет и и можно получить рассрочку по кредитным выплатам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ, т.е. 24 300 рублей.

Маркировка лекарств, обуви и табака

Отныне в России под обязательную цифровую маркировку попадают лекарственные препараты, обувь и табак.Оборот этих товаров без маркировки будет запрещен.

Отмечается, что продажа лекарств без цифрового кода, которые поступили на реализацию до 1 июля, разрешена до окончания срока их годности.

