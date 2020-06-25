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Жительница Чехова столкнулась с необычной ситуацией – однажды утром она обнаружила в своем огороде обезьяну. Животное подразнило одну собаку, а с другой поигралась. Женщина в смятении позвонила своей дочери, которая начала думать, как помочь примату.
Обезьяна прожила в огороде два дня, питаясь бананами. После ее отправили в специальный приют. А вскоре объявился хозяин животного, которое, как оказалось, сбежало из-за страха перед врачом.
Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", у примата была болячка на хвосте, когда ее обрабатывали, обезьяна и вырвалась на свободу. Вскоре хозяин должен забрать питомца.
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