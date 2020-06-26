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Пользователям интернета предлагают купить эксклюзивные товары, которыми якобы пользовался сам Владимир Путин. Например, продавец с интригующим ником Дональд Трамп выставил на продажу хоккейный свитер с фамилией российского президента.
Если верить легенде продавца, именно в этой форме лидер нашей страны должен был выйти на хоккейный матч в 2014 г. в Сочи. Однако одежда так и осталась нетронутой. Трамп хочет получить за свитер минимум 45 тыс. рублей.
Еще один лот – белая рубашка президента за 165 тыс. рублей. Автор объявления указывает, что предмет гардероба был забыт в одном из отелей Нижнего Новгорода и принадлежит Владимиру Владимировичу, что якобы сможет доказать ДНК-тест.
Кроме одежды торгуют и напитками. Некая Гуля готова отдать бутылку питьевой воды, из которой отпил глоток Путин, за 15 тыс. руб., пишет "Собеседник".
Автограф президента на футболке другой продавец оценил в сумму 250 тыс. рублей. Он поясняет, что политик расписался на одежде, когда приезжал в Сочи в 2014 году.
Вещи, которые якобы принадлежали Владимиру Путину, люди продают из-за нехватки денег, уточняют журналисты.
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