В Гааге не хотят рассматривать какие-либо детали, которые могут сыграть не на руку Киеву

На сегодняшних слушаниях по делу о гибели малайзийского самолета "Боинг" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 г. прокуратура Нидерландов отказалась повторно запрашивать у США спутниковые данные о возможном запуске ракеты. Об этом заявил заявил прокурор Тейс Бергер.

Отмечается, что шесть лет назад Вашингтон, отвечая на подобный запрос, отправил только меморандум, без снимков, ссылаясь на секретную информацию. Однако защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова настаивает на предоставлении этих спутниковых данных.

По словам прокурора, следственная группа сделала все, что могла, но удалось достичь лишь одно – получить от Штатов меморандум. Он отметил, что американцы, как и другие страны, пекутся о том, чтобы "держать в секрете свои военные инструменты для обнаружения запуска ракет, даже если о некоторых из них уже известно", сообщает РИА "Новости". Поэтому США не хотят рассекречивать свою систему раннего предупреждения и не стоит такому шагу Вашингтона удивляться.

"Это совсем не тот тип информации. Даже если Нидерланды снова подадут такой запрос, в этом нет смысла, это ничего не изменит", – подчеркнул Бергер.

Кроме того, прокуратура считает, что защита Пулатова не предоставила внятных обоснований необходимости допроса украинских свидетелей в рамках версии о вероятности поражения "Боинга" ракетами из самолета ВС Украины. Речь идет о полковнике Карпенко, предоставившем следствию обзор ракет ЗРК "Бук" на позициях военных ВСУ.

Адвокаты россиянина хотят точно знать, что ни одна из 96 украинских ракет не применялась в сбитии MH17.

"Нет никакой конкретной мотивации того, какой вклад может дать допрос Карпенко, поэтому данный запрос должен быть отклонен", – цитирует Телеграм-канал "Карточный домик: Европа" прокурора.

Также Бергер отклонил запрос на проведение допроса с командиром украинского расчета "Бука" Таренко, который, по мнению защиты, сообщил, что дальность поражения ракеты типа 9М38М1 составляет 45 км, при том, что она может достигать расстояния в 55 км. По словам прокурора, "невозможно задавать свидетелям вопросы о заявлениях, которых они не делали". Он посоветовал Пулатову переоформить запрос, например, спросить, "как работает ЗРК "Бук". Тогда прокуратура будет не против.

Помимо этого, ранее сегодня другой прокурор Вард Фердинандуссе сообщил, что прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела на январь-февраль 2021 г., если защита и родственники нуждаются в дополнительном времени на изучение материалов, пишет "Регнум".

Напомним, рассматриваться дело об авиакатастрофе "Боинга" должно нынешней осенью.

