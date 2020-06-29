Стоимость тридцатьчетверки не указывается

Объявление о продаже отреставрированного танка Т-34-85 появилось на площадке Avito. Продавцом является некто Рембат.

Он утверждает, что броневая машина выпущена в 1945 году и прошла полное техническое восстановление. Особо подчеркивается, что танк без вооружения и готов полностью для участия в Парадах Победы.



Стартовая цена на тридцатьчетверку не указана. В комментариях один из пользователей отметил, что "танк оказался битый и крашеный".

Добавим, что у продавца размещены еще два объявления – продаются танк Т-34-76 и реактивная система залпового огня "Катюша". Последнюю автор выставил за пять с лишним млн рублей.