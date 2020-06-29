Получившему место планируют платить 40 тысяч рублей

Один из столичных интернет-магазинов открыл необычную вакансию. Компания ищет протирателя очков. Платить тому, кто получит место, планируют 40 тысяч рублей.

В вакансии указано, что соискатель должен обладать медицинским образованием. Лучше всего, если он будет окулистом. Работать предстоит достаточно много: ежедневно успешному соискателю придется протирать опрядка 150 пар очков, информирует "Говорит Москва".

Владелец магазина рассчитывает на добросовестность того, кто получит место. Все очки должны быть вытерты тщательно, на стеклах не может быть разводов, уточняет "Подмосковье сегодня".