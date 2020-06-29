Должность протирателя очков появилась в одном из столичных магазинов

Получившему место планируют платить 40 тысяч рублей

Один из столичных интернет-магазинов открыл необычную вакансию. Компания ищет протирателя очков. Платить тому, кто получит место, планируют 40 тысяч рублей. 

В вакансии указано, что соискатель должен обладать медицинским образованием. Лучше всего, если он будет окулистом. Работать предстоит достаточно много: ежедневно успешному соискателю придется протирать опрядка 150 пар очков, информирует "Говорит Москва". 

Владелец магазина рассчитывает на добросовестность того, кто получит место. Все очки должны быть вытерты тщательно, на стеклах не может быть разводов, уточняет "Подмосковье сегодня".  

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день

Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей