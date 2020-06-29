Тестовые полеты будут проходить в течение трех дней

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing приступили к тестовым полетам пассажирского самолета 737 MAX. Испытания будут проходить в течение трех дней.

Должны быть оценены изменения в системе автоматического контроля полета нового лайнера. Как сообщает "Московский комсомолец", в ходе полетов будут проверены маневрирование, а также процесс реагирования лайнера на нештатную ситуацию в рамках соответствия стандартам FAA.

Напомним, "Боинг" 737 MAX – это четвертое поколение пассажирских самолетов средней дальности, которые строит американская компания. Они должны прийти на замену Next Generation. В январе текущего года была остановлена сборка 737 MAX, однако возобновлена уже в конце мая.