В Москве стартует сезон отключения горячей воды

Сроки проведения работ были перенесены из-за коронавируса

В столице 1 июля стартует сезон отключения горячей воды. Из-за пандемии коронавируса он был перенесен. 

Горячей воды в домах москвичей не будет десять дней, напоминает официальный сайт мэра. Проведение плановых работ необходимо, потому что оно позволяет обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения в холодное время года. RT информирует, что сначала воды не будет в административных и производственных зданиях, и только затем – в жилых. 

Уточняется, что в период отключения можно не платить за горячую воду. Чтобы счетчик не накручивал лишние кубометры, стоит просто перекрыть его и пользоваться только холодной, тем более стоит она меньше. 

Воду с 1 июля начнут отключать не только в столице, но и в области. Об этом информирует портал "Подмосковье сегодня"

Если плановое отключение еще не началось, а горячей воды уже нет, рекомендуется обратиться в электронную приемную Мосжилинспекции, где помогут решить создавшуюся проблему.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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