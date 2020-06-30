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В столице 1 июля стартует сезон отключения горячей воды. Из-за пандемии коронавируса он был перенесен.
Горячей воды в домах москвичей не будет десять дней, напоминает официальный сайт мэра. Проведение плановых работ необходимо, потому что оно позволяет обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения в холодное время года. RT информирует, что сначала воды не будет в административных и производственных зданиях, и только затем – в жилых.
Уточняется, что в период отключения можно не платить за горячую воду. Чтобы счетчик не накручивал лишние кубометры, стоит просто перекрыть его и пользоваться только холодной, тем более стоит она меньше.
Воду с 1 июля начнут отключать не только в столице, но и в области. Об этом информирует портал "Подмосковье сегодня".
Если плановое отключение еще не началось, а горячей воды уже нет, рекомендуется обратиться в электронную приемную Мосжилинспекции, где помогут решить создавшуюся проблему.
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