Центр Уфы комфортен и соответствует модели "15-минутного города"

Центр Уфы комфортен и соответствует модели "15-минутного города"
Фото: пресс-служба
Московский центр урбанистики представил интегральную модель столицы Башкирии на международном форуме в этой республике

Она включает три основные части – комфорт проживания, доступность городской инфраструктуры и устойчивость предприятий потребительской экономики. Интегральная модель города Уфы была рассчитана на основании больших данных: социальных сетей, мобильных операторов, ОФД, космоснимков, сервисов недвижимости, а также экономических, социологических и градостроительных данных.

"Мы проверили данные 13,7 тысячи компаний потребительской экономики на предмет устойчивости к кризисам, связанным с сокращением доходов населения и сокращением мобильности населения, а также проанализировали соответствие районов Уфы модели "15-минутного города". Центр Уфы в рамках планировочных районов максимально комфортен и соответствует модели 15-минутного города для всех социальных групп, однако периферийные районы существенно уступают центру", – резюмировал руководитель отдела экономических и социальных исследований Максим Боровиков.

И добавил: "Для дошкольников и школьников помимо центра комфортны районы Дема, Затон и Шакша, а для городских спортсменов – центр города и Инорс-Сипайлово. В рамках административных районов максимально высока доступность детских садов – во всех районах они доступны в среднем в пределах пятиминутной доступности".

Также, согласно исследованию, на одного жителя Уфы в среднем приходится 21 кв. м жилой недвижимости. Наибольшее количество – в планировочном районе Южный сектор (25), наименьшее – в Черниковке.

Подобные исследования ранее были реализованы Московским центром урбанистики в Москве. У данного анализа большая практическая значимость – информация объективна и обновляема, можно в соответствии с ней расставлять и менять приоритеты развития.

Исследование Уфы было представлено в рамках секции "Большие данные как инструмент принятия управленческих решений". Эксперты сошлись во мнении, что большие данные постепенно становятся важнейшим источником информации для принятия управленческих решений на федеральном, региональном и местном уровнях. Модератор секции – руководитель аналитической компании Habidatum в России Алексей Новиков – отметил, что Big Data открыла человечеству новый мир.

"Раньше к анализу больших данных относились как к уточняющему источнику информации, дополнению к классической статистике, что было, несомненно, ошибкой. Big data открыли новый мир и время. Их можно реально увидеть, измерить и понять, как меняются ритмы города, в каком направлении идет его развитие. И чем больше этих данных мы получаем, тем быстрее растет запрос на интерпретацию и анализ", – сказал он.

О стратегии смарт-городов и о том, как "интернет вещей" может помочь городам преодолеть возможные кризисы, рассказал основатель платформы Meeting of the Minds, экс-директор по городским инновациям в Cisco Internet Business Solutions Group (США) Гордон Феллер: "Короновирусный кризис показал нам актуальные риски, насколько быстро меняется темп жизни. В городах активно развивались технологии, но теперь нужно менять подходы. Имеются в виду не только сами технологии, но и софт, сервисы. Главная задача – улучшить опыт использования технологий, качество проживания, уменьшить операционные расходы. В любом городе должен сформироваться фундаментальный блок, вокруг которого будет создана новая смарт-стратегия. Особенно это актуально для Москвы, Уфы, Кремниевой долины и других. Смарт-города более устойчивы к чрезвычайным событиям".

В рамках секции "Большие данные как инструмент принятия управленческих решений" были сведены направления, представленные специалистами в области производства, обработки и применения больших данных для управленческих решений. Так, директор департамента по работе с данными "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков отметил, что зачастую фискальных данных недостаточно для полноценного анализа, а информация должна анализироваться комплексно.

"Для развития городов необходимо построение более точных моделей планирования и прогнозирования. Благодаря этому мы сформируем вклад в будущее. К примеру, сможем дать рекомендации по открытию точек бизнеса, планированию застройки, транспортным потокам", – заключил эксперт форума Дмитрий Батюшенков.

Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" открылся сегодня в республике Башкортостан. Ключевые аспекты становления городской среды и ее комплексного развития эксперты обсуждают в пяти тематических треках: национальные проекты и их влияние на развитие территории, роль бизнеса и инвестиций в городской среде; большое внимание спикеры уделят проблемам малых городов и моногородов, формированию образовательных центров и улучшению качества жизни пожилых горожан.

В онлайне деловую программу могут увидеть все желающие (трансляции доступны тут – https://futurecity2020.org/live/).

Евгения КОХАН

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