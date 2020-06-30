Журналист Аббас Джума сравнил фильм "Шугалей" со спасательным кругом, который бросили утопающим во время сильного шторма

В своем Telegram-канале Джума опубликовал пост, посвященный российской киноленте "Шугалей", премьера которой состоялась 1 мая. Фильм повествует о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, по воле судьбы оказавшихся в ливийском плену. В 2019 году россиян, прибывших в Ливию для проведения социологических исследований, захватили боевики и поместили в частную тюрьму "Митига".

Фильм "Шугалей" был снят с целью обратить внимание мировой общественности на происходящее в Ливии беззаконие. Премьера киноленты произвела настоящий фурор. Ее посмотрели не только в России, но и за рубежом.

Аббас Джума в аллегорической форме описал ситуацию, в которой оказались социологи. Он сравнил их с утопающими. Джума написал, что оптимальным способом для их спасения стала бы лодка или корабль. Но они не успеют доплыть, утонут. Журналист считает, что фильм "Шугалей" должен стать для россиян спасательным кругом, который не даст произойти непоправимому.

Джума провел такую параллель неспроста. Дело в том, что после выхода первой части фильма "Шугалей" в процессе освобождения социологов наметились серьезные сдвиги. Создатели киноленты сделали все, чтобы вызвать общественный резонанс и им это удалось. Фильм "Шугалей 2" будет не менее захватывающим. Его премьера запланирована на осень.

"Может и не вытянет наших ребят, но не даст им утонуть. Позволит продержаться ещё немного, пока не приплывет корабль", - отметил Джума.

