Скончался актер из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

Скончался актер из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"
Карл Райнер. Фото: TLeopold/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Карл Райнер умер в возрасте 98 лет

Популярный американский режисер, актер и комик Карл Райнер скончался в своем доме в Беверли-Хиллз. Причина смерти 98-летнего артиста не уточняется. 

Портал TMZ информирует, что рядом с Райнером в момент его кончины находилась вся семья. 

На свою карьеру артист успел получить немало наград, в том числе девять премий "Эмми" и одну "Грэмми". Российскому зрителю он больше всего запомнился по участию в фильмах "Русские идут! Русские идут!" и "Одиннадцать друзей Оушена". 

На счету Райнера большое количество эпизодических ролей. Он появился в таких сериалах как "Красотки в Кливленде", "Доктор Хаус" и "Парки и зоны отдыха".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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