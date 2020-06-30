Карл Райнер умер в возрасте 98 лет

Популярный американский режисер, актер и комик Карл Райнер скончался в своем доме в Беверли-Хиллз. Причина смерти 98-летнего артиста не уточняется.

Портал TMZ информирует, что рядом с Райнером в момент его кончины находилась вся семья.

На свою карьеру артист успел получить немало наград, в том числе девять премий "Эмми" и одну "Грэмми". Российскому зрителю он больше всего запомнился по участию в фильмах "Русские идут! Русские идут!" и "Одиннадцать друзей Оушена".

На счету Райнера большое количество эпизодических ролей. Он появился в таких сериалах как "Красотки в Кливленде", "Доктор Хаус" и "Парки и зоны отдыха".