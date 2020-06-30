МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования

МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Подтвердились лишь единичные случаи нарушения

В Москве осуществляется постоянный контроль за ходом голосования по поправкам к Конституции, которое завершится 1 июля. За все время подтвердилось только восемь нарушений, рассказал представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Сегодня идет шестой день голосования, и за все это время серьезных нарушений выявлено не было, заявил Асафов. По его словам, общественный штаб рассмотрел 426 обращений – из них подтвердилось всего восемь.

Представитель общественного штаба добавил, что обо всех из них известно благодаря СМИ – многие нарушения получили резонанс еще в первые дни голосования. При этом, по его словам, они никак не повлияли на процесс.

Асафов подчеркнул, что сейчас общественный штаб работает в штатном режиме. В колл-центр поступает порядка 4,5 тыс. звонков по уточняющим вопросам. На участках же работает около 21,6 тыс. наблюдателей.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут также объяснил ситуацию в Лефортово, когда напротив фамилии одного из участников уже стояла отметка, что он проголосовал на дому. Он подчеркнул, что участковая комиссия признала ошибку и извинилась перед ним, дополнительно включив его в список, передает агентство "Москва".

Карина СИРАЗОВА

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