Она будет иметь многоразовую версию

Ракета-носитель "Ангара-А5" получит вариант с многоразовыми возвращаемыми ступенями "Ангара-А5ВМ". Об этом сегодня сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Соответствующие изменения уже внесены в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу "Амур". В документ включено задание по модернизации ракеты и дальнейшее развитие семейства, пишет РИА "Новости".

Ожидается, что к первому пуску в 2024 г. модернизированная "Ангара-А5М" будет улучшена: снизят массу конструкции, ракета получит усовершенствованные двигатели и систему управления.