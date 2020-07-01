Нарушителей ПДД могут лишить права пользоваться каршерингом

Тех водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения, нужно лишать возможностей арендовать автотранспорт.

С такой инициативой выступил глава ГИБДД Михаил Черников. Он предложил ввести соответствующее наказание в Кодекс об административных нарушениях, сообщает издание URA.RU.

По мнению генерал-лейтенанта полиции, необходимо повышать требования к тем, кто пользуется услугами каршеринга. Глава ГИБДД отметил, что сейчас стало больше нарушений ПДД теми, кто арендует машины, среди них много молодежи, поскольку они считают, что с чужим авто можно обходиться "жестче", пишет "ФедералПресс".



Ранее с подобной идеей выступил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров.