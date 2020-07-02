Как бороться с борщевиком на даче: три эффективных способа

Несколько простых приемов помогут победить надоевший сорняк

Даже опытные садоводы сталкиваются с проблемой очень быстрого распространения борщевика на своем участке. Сорняк не только опасен для растений. Он может навредить и людям, ведь его сок ядовит и оставляет ожоги на коже. Газета "Утро.ру" собрала несколько эффективных народных способов борьбы с надоевшим борщевиком.

1. Использование соли

Часто огородники прибегают к использованию излюбленной многими приправы. Соль высыпают на зараженный участок из расчета 1 500-2 000 г на кв. м. После этого землю рыхлят, чтобы крупинки попали в почву. Такой метод борьбы действенен, но опасен в том плане, что земля перестанет плодоносить из-за большого количества соли. Придется проводить специальные работы по восстановлению почвы.

2. Уксусная эссенция

Опытные огородники борются с борщевиком, используя уксусную эссенцию. Первый способ хоть и прост, но потребуется много времени: жидкость нужно с помощью шприца ввести в стебель и корень растения. Борщевик начнет гнить изнутри и погибнет. Кроме того, можно приготовить настой из эссенции и воды, налить его в пульверизатор и опрыскать растения в безветренный, солнечный день. Есть еще один вариант: использовать уксус во время обрезки "зонтиков". Достаточно удалить цветущую шапочку сорняка и залить в стебель эссенцию.

3. Гербициды

Если борщевик разросся настолько, что удалить его вручную быстро не представляется никакой возможности, придется прибегнуть к помощи гербицидов. Для обработки покупают любое подходящее средство: "Раундап", "Ураган" или "Торнадо-форте". Работать с ними следует строго по инструкции, в противном случае получится уничтожить не только борщевик, но и остальные растения. При правильном использование гербицидов результат не заставит себя ждать.

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