Борщевик и шашлыки: за что владельцам дач придется заплатить штраф в 2020 году

Фото: Nikolay Kuznetsov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Внушительные суммы вынуждены будут заплатить счастливые обладатели загородной недвижимости за целый ряд правонарушений

На фоне карантинных мер и закрытых границ у россиян еще больше популярной стала дача. Владельцы и арендаторы частной загородной недвижимости и земельных участков не только отдыхают там, но и занимаются ремонтно-строительными работами на отечественных фазендах. Однако подчас не знают, что в некоторых случаях нарушают законодательство. Издание РБК составило список правонарушений, за которые установлены большие штрафы с 2020 года.

До 1 млн рублей за бурение скважины

Садовые товарищества должны получать лицензию на бурение скважины общего пользования. За документ придется заплатить 7,5 тыс. руб. Штраф за самовольное рытье достигает 1 млн руб. Дачникам, у которых скважина находится на собственном участке, нужно получать лицензию в том случае, если расходуется более 100 куб воды в сутки.

До 4 тыс. рублей за шашлык

Оказывается, приготовление столь любимого россиянами блюда даже на собственной загородной территории необходимо делать не в земле, а на мангале. Противопожарную безопасность никто не отменял и в условиях дачного отдыха. Иначе придется выложить до 4 тыс. рублей. штрафа.

"Стоит приобрести огнетушители и иметь запас воды непосредственно на участке для возможности предотвратить пожар", – посоветовала дачникам представитель юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Виктория Велюга

До 5 тыс. рублей за борщевик

Если владельцы участков не ведут борьбу с борщевиком Сосновского, сначала можно получить предупреждение, а затем административный штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Напомним, это обжигающее кожу растение иногда достигает 2 метров в высоту и очень сильно разрастается.

До 20 тыс. рублей за нецелевое использование участка

Этот штраф накладывается на хозяев дач, которые используют участок не в соответствии с категорией земель. Если определена кадастровая стоимость, то от нее нужно будет заплатить от 0,5% до 1%, а если нет, штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

До 50 тыс. рублей за мусор

Административный штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. грозит тем владельцам дач, кто захламляет свою территорию, а также улицу рядом с забором участка. Например, если возле него лежит куча щебня или песка.

До 5 тыс. рублей за самовольную постройку

Самый популярный вид правонарушения – возведение самовольной постройки. За такое нарушение придется выложить от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

"Самовольной является постройка, возведенная или созданная на чужом земельном участке, либо на участке, использование которого не допускало ее возведения, либо без необходимых согласований или разрешений, либо с нарушением градостроительных и строительных норм и правил", – рассказала адвокат Наталья Тарасова.

По решению главы садоводческого некоммерческого товарищества за домашних животных

В СНТ предусмотрены специфические санкции, согласно уставу сообщества и решению общего собрания владельцев участков, если животные мешают или портят имущество соседей. Сначала хозяев домашних животных предупредят, потребуют устранить нарушения.

"Если соседи направят претензию в муниципалитет, власти выделят специалиста для оценки ситуации. Жалобы удовлетворяют, но не всегда, так как отдельные граждане могут направлять претензии "из вредности"", – пояснила Тарасова.

До 5 тыс. рублей за несоблюдение дистанции

С нынешнего года между жилыми домами, которые возведены из негорючего материала, должно быть расстояние не менее шести метров. Жилое строение должно располагаться в трех метрах от забора, а хозяйственные постройки – в одном метре. Туалет должен находиться в 12 м от жилого дома и в восьми метрах от колодца. При несоблюдении дистанции владелец участка может получить штраф на 5 тыс. руб.

До 40% от прибыли за продажу урожая

Дачник, который реализовывает собранный с грядок урожай овощей, обязан заплатить налог с доходов. В ином случае он будет оштрафован до 40% с незаконно полученной прибыли. За незаконное ведение коммерческой деятельности придется выплатить штраф от 500 до 2 тыс. руб.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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