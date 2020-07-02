Курс рубля
- Курс доллара резко пошел вверх
- Курс на сегодня: евро снова растет
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
572 новости
Во время жары рабочий день должен быть сокращенным. В Роспотребнадзоре рассказали, сколько часов должны трудиться россияне при высоких температурах.
Если помещение прогревается до +28,5°C, то работу стоит сократить на один час в день. А при повышении температуры до +30,5°C в ведомстве россиянам порекомендовали уходить с рабочего места после 4 – 5 часов.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что необходимо пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. При этом температура напитком должна быть около +10... +15°C, передает "ФедералПресс".
Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ