Мужчина не оценил некоторые кулинарные традиции нашей страны

Американец, который давно переехал в Россию, перечислил самые неприятные для иностранцев продукты, популярные в нашей стране. При этом он подчеркнул, что такого мнения придерживаются и другие жители США.

Первой в списке нелюбимых блюд оказалась гречневая каша. По словам мужчины, он пробовал крупу в разном виде, но она все равно осталась для него "коричневым месивом".

В своем Яндекс.Дзен-канале "Американец о России" автор также раскритиковал кефир, красную икру и укроп. По его словам, у этих продуктов слишком резкий вкус или неприятная консистенция.