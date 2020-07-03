Путин жестко подколол американцев за радужный флаг на посольстве

Путин жестко подколол американцев за радужный флаг на посольстве
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Таким образом дипломаты показали, кто там работает, считает президент

Владимир Путин прокомментировал недавнюю историю с флагом ЛГБТ на здании американского посольства. Российский президент с юмором отреагировал на ситуацию и подколол дипломатов США во время видеоконференции по поправкам в Конституцию.

Во время онлайн-встречи сенатор Алексей Пушков упомянул о том, что 24 июня сотрудники посольства США в Москве вывесили флаг ЛГБТ на фасаде здания. Путин уточнил у Пушкова, кто там работает. Сенатор ответил президенту, что американские дипломаты, тем не менее флаг – радужный.

"Ну и ладно. Они кое-что там показали по поводу того, кто там работает",

ответил на эту новость российский лидер. Путин также подчеркнул, что в России нет и не будет каких-либо ограничений по расовому признаку, ориентации и национальности. Президент добавил, что навязывать человеку ничего не стоит и он сам должен принять решение после своего совершеннолетия.

ЛГБТ-флаг на здании американского посольства появился в честь празднования "Месяца гордости". Посол Джон Салливан заявил, что это – заявление о равных правах всех людей.

Карина СИРАЗОВА

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