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Жителей Подмосковья предупредили о надвигающем урагане. Региональный отдел МЧС предупредил, что 4 июля область накроют грозы.
Уточняется, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В ночь на 4 июля пройдет сильный дождь, пишет "Подмосковье сегодня".
Спасатели порекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости и убрать все вещи с незастекленных балконов. Автомобили лучше припарковать в гараже или подальше от деревьев и билбордов. Пешеходам также следует быть осторожнее.
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