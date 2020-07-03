Жителей Подмосковья предупредили о надвигающемся урагане

Грозы и ветер накроет область 4 июля

Жителей Подмосковья предупредили о надвигающем урагане. Региональный отдел МЧС предупредил, что 4 июля область накроют грозы. 

Уточняется, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В ночь на 4 июля пройдет сильный дождь, пишет "Подмосковье сегодня". 

Спасатели порекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости и убрать все вещи с незастекленных балконов. Автомобили лучше припарковать в гараже или подальше от деревьев и билбордов. Пешеходам также следует быть осторожнее. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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