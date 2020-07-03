Россияне смогут полюбоваться парадом планет

Редкое космическое явление можно будет разглядеть без телескопа

У россиян будет возможность полюбоваться на парад планет. Уже 4 июля в ряд выстроятся Венера, Марс, Уран, Юпитер и Сатурн. Разглядеть небесные тела можно будет без специальной техники. 

В Московском планетарии явление назвали выдающимся. Крайне редко случается так, что сразу шесть (если считать вместе с Солнцем – прим.ред.) небесных тел выстраиваются друг за другом.

В стороне от необычного явления не остались и астрологи. Они утверждают, что людей в период парада планет ожидают большие испытания. Все дело в том, что у каждого небесного тела своя энергетика. Большинство будет поддаваться воздействию всех планет сразу, так как такому мощному явлению трудно противостоять, уточняет "Подмосковье сегодня"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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