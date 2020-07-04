Дополнительные суммы в размере до 60 тысяч полагаются им за труд во время буйства эпидемии коронавируса

Не только врачи больниц и скорой помощи продолжат получать повышенные выплаты в связи с эпидемией коронавируса в России. По распоряжению правительства, дополнительные деньги выделят из бюджета и для поощрения работников социальных учреждений.

По 60 тыс.рублей в августе и сентябре 2020 г. получат врачи домов-интернатов, где были выявлены пациенты с коронавирусом. Если в учреждении обошлось без заболевших, доплата врачу составит 40 тыс. рублей.

По 35 тысяч перечислят медсестрам, психологам, логопедам, воспитателям и социальным работникам, если им пришлось столкнуться с COVID-19 у пациентов. Если инфицирование не подтверждено, им положена материальная помощь в размере 25 тыс.рублей в месяц.

По 25 тысяч выплатят и младшему медицинскому персоналу, в том числе лаборантам и сиделкам, за контакт с коронавирусными больными. Или по 15 тысяч, если их подопечные не были больны COVID-19.

По 15 или 10 тысяч соответственно получат техники и другой обслуживающий персонал домов-интернатов в зависимости о того, была ли зафиксирована вспышка эпидемии среди проживающих там.

Данные пособия рассчитаны на период с 15 июля по 15 сентября, уточняет PRIMPRESS. Ранее постановление правительства о доплате сотрудникам социальных учреждений в связи с эпидемией коронавируса премьер Михаил Мишустин подписал в мае 2020 года. Оно распространялось на период до 15 июля.